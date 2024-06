Após acordo, Magalu começará a vender produtos do AliExpress no Brasil

Uma parceria entre a Magazine Luiza e o ‘gigante chinês’, AliExpress, produtos da linha "Choice", que são vendidos no site internacional, serão vendidos no Brasil por meio do marketplace Magalu.

Essa linha representa o serviço de compras premium da companhia chinesa, que inclui produtos com "o melhor custo-benefício e velocidade de entrega", segundo comunicado enviado ao mercado pelo AliExpress.

Sobre os tipos de produtos que serão vendidos na plataforma do Magalu, Frederico Trajano, CEO do Magalu e Briza Bueno, diretora do AliExpress para a América Latina, explicam que a são "itens de cauda longa", como produtos de beleza, eletrônicos e para escritórios.

Além disso, as empresas também informaram que os produtos 1P — aqueles que são vendidos direto para o consumidor final por meio de um e-commerce — do Magazine Luiza, serão distribuídos no território nacional por meio da plataforma do AliExpress Brasil.

"Serão vendidos, inicialmente, itens das categorias de bens duráveis, nas quais o Magalu é líder de mercado no Brasil, com capilaridade logística e multicanalidade, fortalecendo também as vendas do e-commerce com estoque próprio (1P) da Companhia", informa o Magazine Luiza sobre a venda de produtos próprios na plataforma do AliExpress.

De acordo com Frederico Trajano, os benefícios da parceria são, justamente, a complementaridade dos produtos oferecidos por cada um dos marketplaces. "Quanto mais produtos disponíveis para o consumidor dentro da minha plataforma, melhor".

Briza Bueno diz que o principal foco da empresa chinesa no momento é disponibilizar em sua plataforma itens como geladeiras e outros bens pesados, "algo que o AliExpress não tem, mas no Magalu é muito forte".

Já para o Magalu, as maiores vantagens virão de segmentos como acessórios de informática, produtos de moda, ferramentas e itens para bebês — áreas que o AliExpress tem maior diversidade de opções.

"A parceria potencializa duas das maiores audiências do e-commerce brasileiro, com mais de 700 milhões de visitas mensais nas duas empresas, e possibilita que o consumidor final tenha acesso a um amplo portfólio de produtos, com curadoria e serviço de qualidade", afirma o Magalu, em nota.

