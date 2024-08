Avião caiu na frente do aeroporto de Costa Rica durante tentativa de pouso

Informações iniciais apontam que o piloto, do avião de pequeno porte que caiu em uma propriedade rural, localizada as margens da MS-135, em Costa Rica, havia perdido o controle da aeronave durante uma tentativa de pouso no aeroporto da cidade.

Conforme o apurado pelo JD1 Notícias, testemunhas relataram que a tentativa de pouso deu errado, momento em que o piloto arremeteu com a aeronave (manobra para fazer o avião subir novamente). Porém, durante a manobra, ele teria perdido o controle.

Ainda assim, ele conseguiu manter o avião no ar por cerca de 1km, antes de cair e explodir próximo de uma usina de cana-de-açúcar. A aeronave era tripulada por duas pessoas, sendo que ambas morreram carbonizadas durante o acidente.

As equipes de resgate e da polícia do município foram acionadas, fazendo o controle das chamas e isolando a área, para que a perícia possa ser realizada. Para o site, as autoridades confirmaram que as vítimas não eram moradores da cidade.

Ainda conforme o portal, as famílias das vítimas já foram notificadas. As autoridades investigam as causas do acidente.

