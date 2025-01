Bandidos colocam faca no pescoço de motorista de app e roubam veículo na Capital

Motorista de aplicativo, de 57 anos, teve o carro, um Toyota Yaris, roubado enquanto terminava uma corrida na região da Avenida Tamandaré, em Campo Grande. Ele teve uma faca colocada no seu pescoço por um dos bandidos que estavam no veículo.

Informações do boletim de ocorrência, a vítima relatou para a Polícia Militar que aceitou uma corrida saindo da rua Jeronimo de Albuquerque e como destino a Avenida Tamandaré, após a universidade.

Porém, ao chegar no destino, um dos criminosos colocou a faca no pescoço do motorista e ordenou que ele descesse do carro, tendo a ordem acatada e logo em seguida, o comparsa do bandido assumiu a direção do veículo e fugiu em destino ignorado.

Após a Polícia Militar ter tomado conhecimento do caso, diligências foram realizadas e na rua Professor Antônio Capilé, o veículo foi localizado estacionado, mas sem os pertences do motorista dentro. Nenhum suspeito estava no carro e próximo ao local.

O carro foi guinchado para o pátio da Defurv (Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos) para realizar a perícia.

O caso foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas na delegacia de plantão.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também