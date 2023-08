Briga em boate e ameaças: Morte de jovem durante abordagem é cercada por mistérios

Saiba Mais Polícia Rapaz reage à abordagem policial e morre em confronto com a PM na Gunter Hans

Gabriel Rojas Luna, de 23 anos, teria saído de uma casa noturna após uma briga, antes de ser morto a tiros pela polícia ao resistir à uma abordagem na Avenida Gunter Hans, no cruzamento com a Avenida Campestre, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. Ao ser abordado, ele teria mandado as meninas que o acompanhavam 'descer do veículo e se afastar'.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para averiguar um caso onde algumas pessoas estariam armadas em uma tabacaria, dizendo que iriam matar desafetos. No entanto, teriam saído do local em um Celta prata.

Durante diligências pela região, foram informados de que algumas pessoas, dentro do mesmo veículo, estariam ameaçando populares no meio da rua com uma arma. Ao avistar o Celta, os militares deram ordem de parada, o que foi obedecido por Gabriel.

O rapaz estava acompanhado de mais três jovens, que saíram do carro pelo lado direito. A narração da equipe policial, aponta ainda que Gabriel saiu do veículo visivelmente alterado e com a arma de fogo nas mãos. Os policiais relataram ainda que ele chegou a apontar a arma contra a equipe, que de imediato efetuou dois disparos contra o rapaz.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, prestando os primeiros socorros a Gabriel. Ele passou por 28 minutos de reanimação dentro da viatura, mas acabou falecendo ainda no local, antes mesmo de ser estabilizado e transferido para uma unidade de saúde.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, as três meninas, sendo uma maior de idade e duas menores, contaram em depoimento que conheceram o rapaz na tabacaria e estariam apenas pegando carona. O grupo então, acompanhado de mais uma pessoa, teria ido para outra casa de eventos, onde Gabriel e um amigo teriam tido uma briga com algum desconhecido.

Irritados, os dois decidiram ir embora, pois queriam ‘matar alguém’ e estavam com medo das equipes do Batalhão de Choque. Neste momento, as testemunhas contaram que o grupo se dividiu em três veículos, sendo que elas ficaram com Gabriel.

Ao notar que seriam abordados, as meninas relataram que Gabriel apenas comentou ‘vixi, vamos ser enquadrados’ e determinou que elas saíssem rápido e se afastassem, sem dar maiores explicações. As testemunhas disseram não saber que ele estava armado, pois apenas estariam juntos para ir a outra festa.

No veículo e nas roupas do rapaz, a equipe da Perícia Técnica localizou 13 porções de substância análoga a cocaína. A arma usada por ele foi apreendida e o veículo entregue no pátio da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como resistência, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tráfico de drogas, abordagem a veículo, homicídio decorrente de oposição a intervenção policial e ameaça.

Mudança de versão e alegação de provas falsas – Informações levantadas pela reportagem, apontam que as testemunhas do caso, sendo as três meninas que estavam dentro do Celta, mudaram o depoimento ao falar com a polícia.

Durante a manhã, para a imprensa, elas alegaram que teriam visto as equipes policiais ‘plantarem’ provas incriminando o rapaz, como a arma usada por ele e as drogas, encontradas em seus bolsos e no veículo.

A versão teria ainda sido confirmada pela mãe de Gabriel, que estava no local onde a troca de tiros aconteceu. Porém, a mulher não chega a ser citada no boletim de ocorrência.

Saiba Mais Polícia Rapaz reage à abordagem policial e morre em confronto com a PM na Gunter Hans

Deixe seu Comentário

Leia Também