Carreta tomba após motorista perder o controle de direção em Fátima do Sul

Uma carreta bitrem, que estava carregada com farelo de soja, tombou durante a madrugada de quarta-feira (13), na rotatória conhecida como Aqua Park, no município de Fátima do Sul. A carga ficou espalhada às margens da pista.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site MS News, o motorista estava seguindo para Vicentina quando acabou perdendo o controle do veículo. Neste momento, a carreta tombou no acostamento.

Por conta disso, todo o farelo de soja ficou espalhado no local. O condutor teve ferimentos nos braços, sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros até o pronto socorro do Hospital das Sias.

Além do socorro, a Polícia Militar de Fátima do Sul também atendeu a ocorrência.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também