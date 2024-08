Casal dos EUA é preso por plantar maconha em Goiás

Um casal norte-americano foi preso, na última quarta-feira (21), em Goiás, após a polícia flagrar uma plantação de maconha cultivada pelo homem e a mulher em um apartamento e em uma mata próximo à cidade de Caldas Novas.

O casal foi denunciado à Polícia Militar do estado por moradores das proximidades do matagal onde a maconha era cultivada. No local, os agentes encontraram o casal buscando água para irrigar a plantação. Esse processo seria realizado diariamente pelos dois.

Após a abordagem, eles confessaram que haviam mais plantas da mesma espécie no apartamento em que moravam, localizado no centro da cidade de Caldas Novas. Segundo a mulher, o cultivo é permitido em alguns lugares dos Estados Unidos, e, por isso, pensou que no Brasil também seria.

O casal foi preso por tráfico de drogas e encaminhados até a delegacia do município, onde estão à disposição da Justiça.

