Criminoso arromba e furta barracão e dono tem prejuízo de R$ 15 mil em Dourados

Um homem, de 39 anos, procurou a polícia relatando um prejuízo estimado entre R$ 10 mil e R$ 15 mil após um desconhecido arrombar o barracão onde guardava suas ferramentas de trabalho em Dourados na madrugada deste domingo (20). As informações são do Dourados News.

Segundo o boletim de ocorrência, além das ferramentas, o criminoso também furtou uma motocicleta que ele guardava no local e dois aparelhos de som. O barracão está localizado na Rua Anúncio Renovato, no Bairro Sitioca Campina Verde.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) da cidade.

