Dona da página 'Nova Mil Grau' é alvo de operação da Polícia Civil

A dona da página de fofoca 'Nova Mil Grau', de Nova Andradina, foi alvo do cumprimento de mandados de busca e apreensão durante a tarde de terça-feira (10), em Campo Grande. O namorado dela foi preso, pois estava foragido da justiça.

Confirme as informações policiais, o caso está sendo investigado há alguns meses por intermédio da Delegacia de Nova Andradina. Na ocasião, a mulher usava a página para divulgar diariamente conteúdo misógino e com referências à vida íntima e sexual de homens, mulheres, adultos e adolescentes.

Em poucos meses, foram registradas dezenas de ocorrências de crimes contra a honra (falando mal delas) de vítimas de Nova Andradina e outros municípios, como Batayporã e Taquarussu. Durante investigação, constatou-se que os investigados utilizavam de dados falsos no perfil da rede social para manter o anonimato e dificultar a real identificação dos seus proprietários.

Após o monitoramento da conta e realização de diligências pautadas em uma investigação cibernética, a Seção de Investigações Gerais (SIG), da Delegacia de Nova Andradina obteve êxito em identificar a proprietária da página. A investigada já havia sido ouvida em declarações, enquanto residia em Nova Andradina, no mês de julho do corrente ano, porém negou os fatos.

As buscas foram feitas nos imóveis da investigada e de outros suspeitos no município de Campo Grande, onde a investigada havia voltado a residir após a criação da página. Durante o cumprimento, foi localizado em um dos locais, o cônjuge da investigada, um homem de 27 anos, natural de Nova Andradina, que estava foragido da Justiça e com mandado de prisão em aberto.

Na oportunidade, foram apreendidos aparelhos celulares e notebook dos investigados, além do efetivo cumprimento do mandado de prisão do convivente da investigada proprietária do perfil na rede social. Ainda durante as diligências, ouvida novamente, a investigada mulher confessou os fatos.

