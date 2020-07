Dupla capota carro durante perseguição e é presa com maconha

Saiba Mais Polícia Socorrista do SAMU teve equipamentos furtados e só percebeu durante atendimento

Dois homens, 32 e 36 anos, foram presos após capotarem de carro, onde estavam traficando 67,5 kg de maconha, eles tentaram fugir de uma abordagem policial, mas perderam o controle da direção em uma estrada de terra, causando o acidente. O caso aconteceu nesta segunda-feira (20), em Novo Horizonte do Sul.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMR), agentes realizavam patrulhas na MS-14. Em certo momento eles deram ordem de para um Renault/Sandero, com dois ocupantes, motorista e passageiro.

Quando os policiais solicitaram a abertura do porta-malas, o condutor fugiu com o veículo. Foi iniciada uma perseguição, após alguns quilômetros o condutor perdeu o controle do veículo e capotou.

Ao serem questionados do motivo da fuga, confessaram que estariam levando drogas. Dentro do veículo foram encontrados três fardos de maconha, que somaram 67,5 kg.

Os autores informaram aos policiais que receberiam R$ 4.000,00 para buscarem e droga em Amambai e a levariam até Itapetininga (SP), local onde moravam.

Os autores receberam voz de prisão, sendo encaminhados juntamente com as drogas e o veículo para a Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema.

