Socorrista do SAMU teve equipamentos furtados e só percebeu durante atendimento

Um técnico de enfermagem do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) teve seus aparelhos de trabalho furtados dentro de uma ambulância, que estava em frente a UPA Vila Almeida, em Campo Grande.

O furto ocorreu na noite desta segunda-feira (20). De acordo com o boletim de ocorrência, os equipamentos furtados, eram usados pelo profissional para verificação de sinas vitais durante os atendimentos de socorro.

A vítima relatou que as viaturas do SAMU não possuem alarme, e apesar das portes terem travas, as janelas traseiras são de correr e não possuem sistema de trava.

Ao chegar na ambulância, a vítima percebeu que uma das janelas estava aberta, mas ele sentiu falta dos equipamentos quando foi utilizá-los em atendimento.

