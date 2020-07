Dupla é presa tentando “tacar” maconha dentro de presídio na capital

Gleison Felipe Moreira De Souza, 36 anos, e Leilson Alves Barbosa, 34 anos, foram presos, em flagrante, momentos antes de tentarem arremessar pacotes de maconha para dentro do Presídio de Segurança Máxima de Campo Grande, localizado no bairro Noroeste.

A prisão aconteceu na noite desta sexta-feira. De acordo com o boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar realizavam patrulhas pela região quando abordaram os dois homens.

Durante a revista foram encontrados dois pacotes maconha, um com Gleison e outro com Leilson. Ao serem questionados, os autores revelaram que um terceiro ho9mem, de moto, ofereceu R$ 1.000,00 para que eles arremessassem os pacotes de maconha, por cima do muro, para dentro do presídio.

No boletim é constatado que os pacotes estavam envoltos em espumas, isopores e fitas adesivas para que não pudessem ocorrer danos quando da queda dentro do presídio.

Com isso dois foram presos em flagrante por tráfico de drogas qualificado e levados para a delegacia de Polícia Civil.

Deixe seu Comentário

Leia Também