Durante ceia em família, uma pessoa morre 5 minutos antes da meia-noite

Um homem morreu e outros dois ficaram feridos após uma discussão em uma confraternização familiar no bairro Ricardo Brugada, em Assunção, no Paraguai, país de fronteira com o Brasil.

Conforme o ABC Color, o chefe da 5ª Delegacia, Miguel Domínguez, o autor do crime, César Luis Amarilla de 30 anos, e a esposa, decidiram passar o Natal na casa dos familiares de sua companheira.



No entanto, às 23h55, o casal teve uma briga e os dois irmãos da mulher interviram. Os três homens entraram em luta corporal e uma faca afiada foi usada.



No fim, Luis Amarilla acabou ferindo fatalmente seu cunhado, um dos irmãos, Juan Ignácio Ocampo de 31 anos, enquanto o outro cunhado, Luis André Ocampo de 25 anos também ficou ferido.



Tanto o suposto autor do crime quanto o cunhado sobrevivente estão internados no Hospital do Trauma de Assunção sob escolta.

Registo criminal do alegado assassino e da pessoa assassinada.



O relatório policial afirma que o suposto assassino, LuisAmarilla, tem histórico de posse e tráfico de drogas.

Enquanto isso, a vítima fatal, Juan Ignacio Rodríguez Ocampo, tinha mandado de prisão por homicídio doloso de 2021 e tem outro registro, também por homicídio, mas de 2016.



O caso já foi enviado ao Ministério Público.



