Família procura por jovem que desapareceu após dizer que 'resolveria umas coisas'

O jovem, Vitor Francisco Carvalho de 20 anos, que trabalha como ajudante de obra e de servente em Barbacena, Minas Gerais está desaparecido desde a última quarta-feira (17), sendo visto pela última vez pela namorada.

De acordo com o irmão Alex, Vitor mora com a mãe e saiu de casa no bairro João Paulo II, para trabalhar às 6h, no entanto, voltou por volta de 9h, quando não tinha ninguém em casa, mas foi visto pela namorada que passava de ônibus pela região.

A menina teria mandado mensagem para Vitor, perguntando se ele tinha saído mais cedo do trabalho, no entanto, ele respondeu que “Tinha que resolver umas coisas! Mas não queria conversar”.

Desde então o rapaz não foi mais visto. Quando desapareceu, Vitor usava uma blusa e calça pretas e uma mochila pequena preta. Ele tem tatuagens nos dois braços, e segundo o irmão, não tem rixa com ninguém nem vícios.

Ele saiu sem os documentos e sem o carro. Qualquer informação sobre o paradeiro de Vitor pode ser comunicado no número (32) 98432-3584.

