Ficco-MS encontra depósito com cargas de contrabando de criminosos na Capital

Forças integradas de combate ao crime organizado, em conjunto com a Receita Federal, descobriram um depósito que escondia várias cargas ilícitas oriundas de contrabando, em Campo Grande, durante a Operação Mascate, deflagrada na manhã desta quinta-feira (19).

Segundo nota da Polícia Federal, o objetivo dar cumprimento à mandado de busca objetivando desestruturar depósito de Organização Criminosa que serve como entreposto de distribuição para pequenos comércios que revendem a mercadoria importada ilicitamente.

As ações também aconteciam sem o recolhimento dos tributos fiscais.

Durante a ação, foram apreendidas grandes quantidades de mercadorias descaminhadas, além de um revólver, celulares, documentos e um DVR da residência.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Mato Grosso do Sul - FICCO/MS reúne Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública, Policia Civil, Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, Secretaria Nacional de Políticas Penais e Policia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul.

