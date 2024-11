Filho de 7 anos faz homenagem emocionante a Liam Payne durante velório

Liam Payne está sendo velado nesta quarta-feira (20), mais de um mês depois de sua morte em Buenos Aires, na Argentina. Entre as homenagens feitas ao cantor, está a de seu único filho, Bear, de 7 anos de idade.

Na igreja de Amersham, nos arredores de Londres, na Inglaterra, um arranjo de rosas brancas escrito “Daddy” (Pai, em tradução livre) aparece ao lado do caixão do artista. A mesma homenagem foi feita pelos pais do cantor, que escreveram “Son” (filho), com rosas vermelhas.

O velório de Liam está sendo realizado em uma igreja em Amersham, na Inglaterra. O último adeus ao cantor foi restrito aos familiares e amigos do cantor. Ele morreu ao se jogar da varanda de um hotel em Buenos Aires, na Argentina.

Nas fotos, é possível ver que todos os ex-integrantes do One Direction, Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson e Niall Horan, estiveram presentes para se despedir de Payne. Além deles, a namorada do cantor, Kate Cassidy e Simon Cowell, responsável por relevar o grupo, estiveram presentes no local.

