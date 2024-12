Homem é encontrado morto com lesões pelo corpo e nu no Carandá Bosque

Homem, de 39 anos, que não teve a identificação revelada, foi encontrado morto no início da noite deste domingo (29), em um apartamento na região do Carandá Bosque, em Campo Grande. Ele estava com várias lesões pelo corpo e totalmente nu.

Informações presentes no boletim de ocorrência, apontam que uma amiga compareceu ao local para levar a vítima até Aparecida do Taboado, onde o intuito era interná-lo numa clínica de reabilitação, mas ao chegar no apartamento e chamá-lo, o homem não respondeu e ela decidiu arrombar a porta.

Quando fez isso, a mulher encontrou o amigo caído no chão e não respondia aos estímulos, onde ela acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que constatou o óbito da vítima. A Polícia Militar, Civil e a Científica foram devidamente acionadas.

No apartamento, foram encontrados o celular da vítima, mais de R$ 3 mil em dinheiro, recentes receituários de medicação controlada, aparente substancias análoga pedras de crack, e várias garrafas de bebida alcoólicas consumidas.

A vítima também estava com lesões na mão, face, perna direita, joelho direito e estava nu. O homem estava morando há cinco meses no local e uma testemunha disse a polícia que neste domingo, por volta das 9h, começou a escutar vários barulhos e que só pararam por volta das 13h30.

O caso foi registrado como achado de cadáver na delegacia de plantão.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também