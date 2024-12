Homem é preso após passar as mãos nos seios de adolescente de 14 anos em MS

Homem, de 41 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso por passar as mãos nos peitos de uma adolescente, de 14 anos, durante a manhã desta terça-feira (3). O caso teria acontecido na cidade de Sidrolândia.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Sidrolândia News, a menor estava cuidando das compras feitas com a mãe, para que a genitora pudesse comprar algumas embalagens do outro lado da rua.

Ao retornar, ela viu a filha chorando muito. Quando perguntou, a menina disse que um homem desconhecido havia aproveitado que ela estava sozinha para passar as mãos em seus seios. Com a ajuda de populares, a mãe da adolescente, conseguiu localizar o acusado e chamou a Polícia Militar.

Imagens de câmeras de segurança, do mercado onde ela estava, mostraram o momento em que o autor aborda a menor e tenta assar a mão nos seios dela, até conseguir tocá-los e ir embora.

Diante dos fatos ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia, ficando à disposição do Poder Judiciário.

