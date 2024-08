Homem é preso com mais de 60 kg de prata durante abordagem na BR-267

Na tarde desta quarta-feira (7), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 64 kg de prata, em Bataguassu.

Os policiais fiscalizavam na BR-267, quando abordaram um Volkswagen Voyage, onde viajavam o condutor e três passageiros. Durante a abordagem, o passageiro demonstrou nervosismo, levantando suspeitas da equipe.

Foi feita uma busca no veículo e encontrados vários sacos com minério de prata. Questionado, o passageiro disse ter recebido o metal em Campo Grande e o levaria até Maringá, no Paraná.

Além disso, o indivíduo afirmou que apenas ele sabia da existência da mercadoria e que não possuía nota fiscal. Diante do flagrante, a ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal em Três Lagoas.

