Homem é preso em Maracaju por estupro de vulnerável

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Maracaju, prendeu na última sexta-feira (23), um homem de 51 anos de idade apontado como autor de crimes de estupro de vulnerável.

O indivíduo já havia sido preso em flagrante pela polícia, em 2013, por ter estuprado uma criança de seis anos. Em 2024, ele foi novamente preso em operação por ter praticado o mesmo crime, agora contra uma menor de quatro anos.

De acordo com as investigações, nos dois casos, o autor conseguiu um emprego com a família das vítimas, e se aproveitou de momentos de distrações dos familiares para praticar os crimes.

Diante dos fatos, a Autoridade Policial representou pela prisão do investigado para garantir o bom andamento das investigações, impedindo que o autor faça novas vítimas, e ainda garantindo a ordem pública devido à gravidade dos delitos.

O acusado foi capturado e permanecerá preso até julgamento perante a Justiça Criminal. A investigação corre em sigilo.

