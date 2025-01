Homem é preso por estuprar a filha de 15 anos em hotel de Campo Grande

Homem, de 49 anos, foi preso nesta quarta-feira (1°) por estuprar a própria filha, de apenas 15 anos, em um hotel localizado no Bairro Amambai, na região central de Campo Grande. A menina ainda foi agredida pelo genitor.

Conforme as informações policiais, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de lesão corporal, já que a menor foi vista com um sangramento na camiseta no hotel que estava hospedada com o pai.

No local, foi constatado que o homem estava ingerindo bebidas alcoólicas com a menor. Durante escuta especializada, a adolescente contou que havia sido estuprada pelo genitor em outras oportunidades. Ontem, ele a chamou para ‘passear’ momento que o autor aproveitou para ingerir uma grande quantidade de álcool. Em dado horário, ele disse que os dois iriam se hospedar em um hotel, mesmo a casa onde eles estavam hospedados tinha condições para passarem mais uma noite.

Quando chegaram ao estabelecimento, ele insistiu para que o quarto tivesse uma cama de casal, para que pudessem dormir juntos. No dormitório, o suspeito ficou apenas de cueca e começou a abraçar a filha por trás, enquanto acariciava suas partes íntimas. Vendo que a menor tentava se desvencilhar, ele acertou um tapa no rosto dela, fazendo-a sangrar e manchar a camiseta.

Durante a ação, ele aproveitou para quebrar o celular da vítima para que não pudesse pedir socorro à mãe. Levando em consideração o relato da menina, a equipe policial foi até o quarto de hotel, encontrando manchas de sangue no interruptor de luz, no banheiro e no chão do quarto.

Além disso, várias garrafas de bebida alcoólica foram encontradas abertas no frigobar, assim como no carro usado pelo homem.

Por conta disso, o suspeito responderá por estupro majorado e dano. As autoridades investigam a possibilidade de cárcere privado, já que a menor poderia estar sendo mantida presa.

A vítima foi acolhida emergencialmente pelo Conselho Tutelar, onde aguarda a vinda da mãe, que é da cidade de Porto Murtinho.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também