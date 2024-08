Homem morre ao passar mal após comer pizza e tomar vinho no Coophasul

Irmo Dias Ferreira Junior, de 41 anos, morreu horas depois de comer pizza e tomar um vinho com o amigo, na noite de quarta-feira (31), na casa em que mora localizada na Rua Carlos Scardine, localizada no bairro Coophasul, em Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a vítima teria saído com o amigo para comer pizza e tomar vinho. Ao voltar Irmo foi deitar um pouco até uma amiga, que deixa um cachorro na sua casa, chegar para alimentar o animal.

Testemunhas contaram que ele chegou a levantar, mas voltou para o quarto e ligou o rádio, para ouvir um pouco de música. Enquanto isso, os amigos de Irmo ficaram na varanda, conversando até tarde.

Pouco depois de a mulher ir embora, o homem pediu para que a vítima desligasse o som. Como não teve resposta, entrou no quarto e percebeu que Irmo estava sem sinais vitais. O amigo da vítima então ligou pedindo para que a mulher voltasse ao imóvel, para ajudá-lo com o socorro.

A Polícia Militar foi acionada, junto com o Corpo de Bombeiros, mas os militares puderam apenas constatar o óbito da vítima. Equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica foi acionada, fazendo os levantamentos iniciais sobre o caso, que foi registrado como morte a esclarecer na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

