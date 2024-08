Homem morre após levar facada no coração durante briga em Brasilândia

José Honório da Silva, de 45 anos, foi encontrado morto durante a noite de domingo (4), com várias marcas pelo corpo no assentamento Mutum, em Brasilândia, cidade localizada a 363km de Campo Grande.

Apesar de ter acontecido no final de semana, o caso só foi divulgado durante a terça-feira (6). Conforme as informações do site da Rádio Caçula, o homem foi encontrado por populares, que acionaram a Polícia Civil.

José apresentava várias marcas roxas pelo corpo, como na cabeça e no rosto. Além disso, ele teria sido atingido por facadas no coração e teve a orelha cortada. Ele teria se envolvido em uma briga, antes de ser encontrado sem vida, ao lado de um carro na calçada.

O caso foi então registrado como favorecimento pessoal e homicídio qualificado por motivo fútil. Apesar disso, a dinâmica do crime não teria sido esclarecida e os autores estão sendo procurados pelas autoridades.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também