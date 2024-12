Homem morre após ser atingido por portão de empresa em Maracaju

Homem, de 59 anos, que não teve o nome divulgado, morreu durante a madrugada de quinta-feira (5), na Santa Casa de Campo Grande. Ele teria sofrido um acidente grave na cidade de Maracaju.

Conforme o boletim de ocorrência, a filha da vítima detalhou que seu pai estava perto de uma empresa da família quando um caminhão bateu no portão do local, que caiu e o atingiu. Ele chegou a tentar desviar, mas ainda assim acabou sendo atingido e sofreu uma fratura no fêmur esquerdo e teve lesões na região do abdômen.

Ele foi socorrido, sendo encaminhado para o hospital de Maracaju, mas devido seu estado de saúde precisou ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande, onde ficou internado. Porém, durante a madrugada de quinta, a vítima teve uma parada cardiorrespiratória durante uma cirurgia e faleceu.

O caso foi registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como morte decorrente de fato atípico e será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também