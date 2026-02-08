Menu
Polícia

Idosa de 66 anos é agredida pelo filho em Dourados

As agressões pararam apenas quando a vizinha acionou a Polícia Militar

08 fevereiro 2026 - 17h11Brenda Assis
Imagem ilustrativa de pessoa idosaImagem ilustrativa de pessoa idosa   (Rafa Neddermeyer / Agência Brasil)

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante no fim da tarde deste sábado (7) após agredir a própria mãe, uma idosa de 66 anos, no Jardim Ayde, em Dourados. A ocorrência foi registrada por volta das 17h, em uma casa na Rua Dom João VI, e mobilizou equipes da Polícia Militar.

Segundo informações policiais, a agressão só foi interrompida após a intervenção de uma vizinha, que ouviu pedidos de socorro da vítima e acionou o 190. Enquanto aguardava a chegada da viatura, a testemunha também teria sido ameaçada pelo suspeito ao tentar ajudar a idosa.

Ainda conforme a polícia, o homem faz uso de tornozeleira eletrônica e a mãe possui uma medida protetiva de urgência em vigor contra ele, que teria sido descumprida com a agressão.

O suspeito foi contido pelos policiais e encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde o caso foi registrado para as providências cabíveis.

