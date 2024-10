Idoso descobre empresa fraudulenta em seu nome em Paraíso das Águas

Um idoso de 63 anos procurou a delegacia de polícia de Paraíso das Águas, nesta sexta-feira (18), após descobrir, enquanto tentava dar entrada em seu processo de aposentadoria no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que seu nome foi usado para abertura de uma empresa fraudulenta.

Segundo o boletim de ocorrência, o idoso deu início ao processo de aposentadoria administrativa pelo INSS e, durante consulta de seus documentos, acabou descobrindo que uma empresa estava registrada em seu nome, desde 2012, mesmo com ele nunca tendo autorizado ou realizado a abertura de qualquer negócio.

O idoso então procurou seu contador, que após consulta confirmou a suspeita de fraude, além de explicar que empresas foram abertas em nome de várias pessoas na região, também sem o consentimento delas, apontando para um suposto esquema criminoso de estelionato.

Devido dívidas da empresa, ele está enfrentando dificuldades para prosseguir com o processo de aposentadoria, já que a empresa tem uma dívida pendente, o que impede que o idoso consiga completar o processo de aposentadoria.

O caso foi registrado como estelionato.

