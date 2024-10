JD1TV AGORA: Homem é ferido a tiros em tentativa de homicídio em feira da Moreninha

Homem, ainda não identificado, foi ferido a tiros em uma tentativa de homicídio no início da noite desta quinta-feira (17), na rua Barueri, na Moreninha, enquanto estava trabalhando em uma feira do bairro.

Informações preliminares repassadas para a reportagem, apontam que a vítima foi baleada enquanto estava em um dos espaços da feira, mesmo em meio a movimentação das demais pessoas.

Pelo menos dois suspeitos, em uma motocicleta, teriam agido. O garupa seria o atirador, onde disparou pelo menos três vezes, acertando braço, perna e as costas do trabalhador.

Eles fugiram logo na sequência do crime e até o momento, não foram localizado pelas autoridades. O Batalhão de Choque e a Polícia Militar estão realizando rondas pelo bairro.

O Corpo de Bombeiros, por meio da URSA (Unidade de Resgate e Suporte Avançado), foi acionada e socorreu a vítima as pressas, encaminhando para a Santa Casa.

Não há informações se a Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para o local para apurar mais detalhes do crime.