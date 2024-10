JD1TV AGORA: Homem é morto e desovado em estrada vicinal de Campo Grande

Um homem, ainda não identificado até o momento, foi encontrado já sem vida em uma estrada vicinal da BR-262, próximo ao condomínio Terras do Golfe, em Campo Grande. A suspeita inicial é que o corpo foi desovado no local.

A Polícia Militar, agentes da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol e Perícia Científica estão no local. O caso já está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa da Polícia Civil.

