JD1TV - 'Eguinha pocotó': Homem é arrastado por cavalo e fica todo ralado em MS

Um rapaz, de 25 anos, ficou ferido depois de ser arrastado por um cavalo, na cidade de Caarapó. O caso teria acontecido na terça-feira (8), próximo à Associação Frei Eucário, no bairro Vila Planalto.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Caarapó News, a suspeita é que o jovem teria tentado furtar o animal. Porém, ao soltar o cavalo a corda teria enganchado em um dos seus pés e em uma bicicleta.

Imagens de câmeras de segurança mostram o rapaz sendo arrastado pelo animal. Ele teve vários ferimentos, principalmente nas nádegas, já que estava ‘sentado’ no asfalto.

Assista as imagens de câmeras de segurança: