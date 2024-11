JD1TV: Ladrão que invadiu casa e agrediu idosas para roubar é preso em Maracaju

Um ladrão, de 55 anos, conhecido como ‘157’ – artigo do código penal referente ao crime de roubo, foi preso depois de invadir a casa de duas idosas e as agredir durante a manhã de sábado (2), na região central de Maracaju.

Conforme as informações policiais, a casa fica na Rua Melanio Garcia Barbosa. Usando uma arma de fogo, o homem entrou no local após render duas idosas, de 65 e 93 anos. O autor chegou perguntando por joias e pertences de valor. Contudo, após insistência e uso de violência física, roubou um aparelho celular, fugindo logo em seguida.

A Polícia Militar e Civil foram acionadas, dando inicio as buscas pelo homem. Após várias diligencias, eles conseguiram identificar o autor, descobrindo que ele havia saído da prisão há 7 dias.

O crime teria sido feito para levantar fundos, uma vez que ‘157’ queria se reestabelecer no mundo do crime. Porém, em menos de 12h depois de cometer o roubo, ele acabou sendo preso em flagrante.

No momento da prisão, o autor utilizava as mesmas roupas do assalto. Já na delegacia, ele confessou a prática criminosa e confirmou que acabou de sair do presídio, onde cumpria pena por extensa ficha de delitos anteriores. O caso segue em apuração e será encaminhado ao Poder Judiciário local.

