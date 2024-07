JD1TV: Motociclistas são socorrido em estado gravíssimo após acidente em Bandeirantes

Dois motociclistas, que não tiveram o nome divulgado, foram socorridos em estado grave após colidirem frontalmente em uma rotatória, localizada na cidade de Bandeirantes, em Mato Grosso do Sul. O acidente aconteceu na noite de domingo (14).

Conforme as informações iniciais, os motoqueiros não teriam respeitado a sinalização na rotatória. Nas imagens de câmeras de segurança, que flagraram o acidente, é possível ver que o rapaz, que estava em uma moto de alta cilindrada, entrou na rotatória em alta velocidade.

Já o outro, que seguia em uma Honda Titan, teve a mesma atitude de entrar na rotatória em alta velocidade, sendo atingido pelo outro veículo.

Eles foram socorridos em estado grave, sendo levados para em estado grave para a Santa Casa. Não existem informações a respeito de atualizações sobre o estado de saúde dos dois.

Veja o vídeo do acidente e os dois sendo atendidos no local após a batida: