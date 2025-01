JD1TV: Traficante fica em estado grave após capotar caminhonete carregada com drogas

Um traficante, de 19 anos, está internado em estado gravíssimo após capotar a caminhonete onde transportava mais de 1,5 tonelada de drogas na tarde de quinta-feira (9), em uma estrada vicinal entre Amambai e Caarapó.

Conforme as informações policiais, ele era motorista de uma caminhonete Chevrolet S10, quando acabou perdendo o controle de direção e capotou várias vezes antes de parar completamente em meio a vegetação.

O rapaz foi socorrido, sendo encaminhado em estado grave para o hospital de Caarapó, mas devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferido para Dourados, onde está sendo atendido pela equipe médica.

A polícia foi acionada e realizou a apreensão da carga ilícita encontrada no veículo, que totalizou mais de 1,5 tonelada de drogas, incluindo 1.554 quilos de maconha e 12,6 quilos de skunk.

O caso está sendo investigado pelas autoridades. Confira o vídeo divulgado pelo site Caarapó Informa: