Jovem é preso por estuprar idosa, de 61 anos, em Ivinhema

Um homem, de 21 anos, foi preso por estuprar uma idosa, de 61 anos, durante a tarde de domingo (6), na cidade de Ivinhema.

Conforme as informações policiais, um grupo de pessoas estavam se confraternizando em frente à residência de um parente da vítima e em determinado momento, a vítima recebeu um convite de uma mulher, que até então não conhecia, para que a acompanhasse até sua casa para buscar cigarro, o que foi aceito.

No local, estava o filho dessa mulher, um homem de 21 anos, que, sem nada dizer, puxou a vítima para o quarto, trancou a porta e abusou sexualmente da idosa. Após os fatos, mãe e filho fugiram do local.

Assim que o caso foi noticiado à Polícia Civil, duas frentes de trabalho foram realizadas; a primeira, com o depoimento de todos os envolvidos; a segunda, com o objetivo de capturar os suspeitos.

Durante as diligências, as equipes conseguiram localizar o autor e com apoio da Polícia Militar, prenderam o rapaz em flagrante. Ele confessou o crime durante depoimento as autoridades.

