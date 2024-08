Jovem escapa de atentado a tiros e suspeita que facção ordenou ataque no Tijuca

Jovem, de 22 anos, escapou de ser morto a tiros na noite desta sexta-feira (16), na região do Jardim Tijuca, em Campo Grande. Ele acredita que o ataque teria sido encomendado por uma facção criminosa, o PCC (Primeiro Comando da Capital) por conta de não abaixar a cabeça para eles.

Segundo consta no boletim de ocorrência, as autoridades estiveram no local e recolheram pelo menos seis cápsulas de calibre 9 milímetros, além de encontrarem duas munições intactas, mesmo com o local descaracterizado pelos populares.

A polícia questionou o jovem e ele explicou que não conseguiu reconhecer os dois indivíduos que estavam em uma motocicleta, mas sabia que eles estavam armados com uma pistola e um revólver. A vítima só lembrou que ambos estavam de casaco preto e após se aproximarem dele, dispararam diversas vezes.

Sobre o ataque, o jovem relatou que suspeita que a morte tenha sido encomendada pelo PCC, pois ele não é bem-visto por alguns faccionados, já que "os peita de igual pra igual, não baixa a bola pra facção", conforme consta no registro policial. A vítima ainda frisou que não possui rixa com nenhum membro específico.

A polícia também descobriu que o jovem não mora na região do Tijuca, mas sim no Jardim Nhanhá.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na delegacia de plantão.

