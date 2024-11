Jovem morre afogado ao nadar com amigos na Cachoeira do Rio do Peixe, em Rio Negro

O jovem Wesley dos Santos Ramos, de 24 anos, morreu ao se afogar enquanto aproveitava o domingo (17) com amigos na Cachoeira do Rio do Peixe, em Rio Negro.

Conforme as informações divulgadas pelo site Rio Negro News, o rapaz teria resolvido atravessar o lago, que se forma na queda d´água nadando. Porém, durante o trajeto, ele acabou cansando, gritou por socorro e desapareceu no poço formado pelas águas.

Como o sinal de celular é ruim na região, os amigos da vítima demoraram 2h para conseguir acionar o Corpo de Bombeiros.

O corpo da vítima foi localizado durante a manhã de segunda-feira (18). Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil estiveram no local, fazendo os atendimentos da ocorrência.

