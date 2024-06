Menina de 11 anos morre após médicos a mandarem para casa

Craig Greenhalgh, e a esposa dele, Josie, encontraram a filha deles, Annabel Greenhalgh, de 11 anos, morta horas depois de a levarem ao pronto-socorro reclamando de dor abdominal, em 2022.

No hospital, os médicos a diagnosticaram com constipação, mas a mandaram para casa. Em seguida, os pais da menina britânica encontraram o corpo e acionaram uma ambulância, mas os paramédicos não conseguiram reviver Annabel, e declararam a morte no local.

Annabel já tinha sido internada em 2017 e em 2021, com fortes dores abdominais. Porém, ela nunca teve um diagnóstico fechado, e até agora, os pais ainda não sabem o que a matou.

A investigação sobre a morte de Annabel começará nesta sexta-feira (14), Craig e Josie contrataram advogados para acompanhar o caso e identificar se houve negligência médica.

“Sabemos que ouvir tudo novamente no inquérito será incrivelmente difícil, mas é algo que precisamos fazer para homenagear a nossa filha e obter as respostas que procuramos há mais de 18 meses. Desde que perdemos Annabel, houve um buraco em nossas vidas e não desejaríamos o que sofremos para ninguém”, disse o pai da menina.

