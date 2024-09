Menino de 6 anos é morto e decapitado pela mãe em PB

O menino Miguel Ryan, de apenas seis anos, foi morto com golpes de faca na manhã desta sexta-feira (20), na cidade de João Pessoa, na Paraíba, e a principal suspeita do crime é a mãe do garoto, Maria do Rosário Mendes, que foi encontrada pela Polícia Militar com a cabeça decapitada do filho no colo.

Segundo informações de portais de notícias locais, vizinhos ouviram os gritos de socorro da criança por volta das 4h e acionaram a Polícia Militar, que ao chegar no local, se deparou com o local sujo de sangue e a cabeça da criança no colo da mãe.

A mulher, que apresentava sinais de instabilidade mental, tentou atacar os policias com duas facas, sendo alvejada pelos agentes em defesa própria. Vizinhos relataram que ouviram 10 disparos.

Devido aos ferimentos, ela precisou ser levada para o Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, onde está internada em estado grave.

No local, além do corpo da criança, os policiais também encontraram vídeos relacionados a rituais de decapitação, além de um gato agonizando em um dos quartos. Vizinhos contaram que ouviram músicas de caráter ritualístico vindas do apartamento da mulher.

