Motociclista morre após ser atingido por caminhonete em cruzamento de Dourados

Um motociclista, ainda não identificado, morreu durante um grave acidente ocorrido no começo da tarde desta segunda-feira (19), no cruzamento das ruas Hayel Bon Faker com Jandaia, em Dourados.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo Ligado Na Notícia, a vítima estava em uma Honda Biz, seguindo pela rua Jandaia, quando acabou sendo atingida por uma caminhonete Toyota Hilux, que trafegava pela Hayel Bon Faker.

Por conta do impacto, o motociclista foi jogado contra a calçada, batendo a cabeça no meio-fio. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, chegando a ir até o local do acidente, mas puderam apenas contatar o óbito do rapaz.

Ainda segundo a apuração do site local, o motorista disse à polícia que não viu a motocicleta, por isso seguiu normalmente causando o acidente.

Além do socorro e da Polícia Militar, equipes da GMD (Guarda Municipal de Dourados), estão no local fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso. A Perícia Técnica e a Polícia Civil também foram acionadas.

