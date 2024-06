Motociclista morre após ser atingido por carro na MS-276, em Batayporã

O motociclista Elias Freitas Barbosa, morreu após sofrer um grave acidente na MS-276, no município de Batayporã. O caso aconteceu durante o começo da noite de sexta-feira (28).

Conforme as informações iniciais, o motorista do Fiat Uno contou que seguia sentido Anaurilândia, quando tentou fazer uma ultrapassagem. Porém, ao finalizar a manobra, acabou colidindo com a moto, que seguia no sentido oposto.

Elias voou, enquanto a moto ficou presa ao veículo. O motoqueiro morreu ainda no local, não dando tempo de ser socorrido. Segundo o Jornal da Nova, ainda em seu relato, o condutor do Uno detalhou que o farol da motocicleta estava apagado.

Passando mal, devido ao acidente, o motorista do carro precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sendo levado para o PSM (Pronto Socorro Municipal) de Batayporã.

A PMR (Polícia Militar Rodoviária) também esteve no local, orientando o trânsito e registrando a ocorrência. Equipes da Polícia Civil e a Polícia Científica, também realizaram os trabalhos a respeito do caso.

