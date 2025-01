Motociclista tem perna decepada em acidente com caminhão na BR-163, na Capital

Motociclista, de 21 anos, foi socorrida em estado grave e teve a perna esquerda decepada, nas primeiras horas da manhã deste domingo (12), após sofrer um acidente, onde atingiu a lateral de um caminhão, na BR-163, KM 462, em Campo Grande, no sentido para Anhanduí.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o caminhoneiro contou para as autoridades, PRF (Polícia Rodoviária Federal) e Polícia Civil, que seguia na pista sentido Campo Grande, quando notou a presença repentina da mulher do seu lado da rodovia.

Ele explicou que conseguiu desviar dela, mas ela ainda atingiu a lateral do caminhão e caiu no chão. Rapidamente ele parou e prestou socorro para a motociclista, que a todo momento pedia desculpas pelo ocorrido.

A suspeita é que a ação de entrar na pista contrária tenha ocorrido de forma deliberada.

A CCR MSVia, concessionária responsável pela rodovia, prestou o socorro e encaminhou a vítima para a Santa Casa de Campo Grande. A Polícia Científica também esteve no local dos fatos.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima de lesão corporal provocado pela própria vítima.

