Motorista é socorrida após capotar carro na BR-376, em Nova Andradina

Uma motorista, que não teve o nome divulgado, precisou ser socorrida depois que o carro em que ela estava capotar várias vezes na BR-376, próximo à entrada do assentamento Santa Olga, em Nova Andradina.

Conforme as informações do site Jornal da Nova, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência de capotamento. Ao chegar no local, os militares encontraram o veículo com as rodas para cima, em meio a uma plantação de milho que existe ao lado da rodovia.

A motorista do carro estava sentada do lado de fora. Apesar de estar consciente e orientada, a mulher reclamava de dores no pescoço, tórax e estava com um pequeno hematoma na cabeça. Diante da situação, ela foi socorrida e levada para o Hospital Cassems de Nova Andradina.

As causas do acidente estão sendo apuradas.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também