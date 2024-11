Motorista foge após atropelar e matar homem na zona rural de Campo Grande

Homem, que não teve o nome divulgado, foi encontrado sem sinais vitais no meio da rodovia após ser atropelado por um carro na BR-060, entre Campo Grande e Sidrolândia, na região do Anhanduizinho. O motorista fugou do local sem prestar socorro a vítima.

Conforme as informações policiais, a Polícia Civil foi acionada e ao chegar no local encontrou o homem sem sinais vitais, com a área sendo isolada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Na cena do crime, as equipes da Perícia Técnica conseguiram identificar que a vítima estava a pé, quando foi atropelada por um carro que seguia no sentido Sidrolândia - Campo Grande. Nenhum documento de identificação foi encontro próximo ou junto ao corpo do homem.

No entanto, ele estava com uma pulseira de atendimento médico no pulso, com o nome de Joaquim Alves Cordeiro, nascido no dia 08/02/1964. Nas intermediações os policiais encontraram uma borracharia que tem câmeras de segurança e podem ter flagrado o acidente.

Equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegaram a ser acionadas, mas foram até o local apenas para constatar o óbito.

O caso foi então registrado como morte a esclarecer na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, e será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também