Motorista morre ao ser jogado para fora de caminhonete durante acidente na BR-359

O motorista Welton do Carmo Carvalho, de 58 anos, morreu após ser jogado para fora de carro durante um grave acidente ocorrido na tarde de quinta-feira (1°), no km 83 da BR-359, entre as cidades de Alcinópolis e Costa Rica.

Conforme as informações do site Coxim Agora, o motorista seguia em uma caminhonete Chevrolet D-10 sentido Costa Rica – Alcinópolis, quando acabou sendo atingido na traseira por outra caminhonete, agora uma Chevrolet S-10.

Por conta da dinâmica do acidente, o motorista da D-10 acabou sendo jogado para fora do veículo. Welton faleceu ainda no local. Ele viajava com uma passageira, que teve ferimentos e precisou ser socorrida, junto com o condutor da S-10.

Uma equipe da Polícia Civil de Alcinópolis e da Polícia Rodoviária Federal foi acionada para registrar o acidente.

