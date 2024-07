Mulher é presa por abandonar os filhos de 1 e 8 anos para ir beber em Três Lagoas

Uma mulher, de 26 anos, foi presa por ter abandonado os filhos, de 1 e 8 anos, para ir até um bar, localizado na região da Rua Domingos Rimoli, Bairro Santo André, norte de Três Lagoas. O caso aconteceu durante as primeiras horas da manhã de sábado (6).

Conforme as informações policiais, a Polícia Militar foi acionada por que as crianças estavam gritando por socorro, na casa em que moram com a mãe, na Rua Domingos Rimoli. Ao chegar, os militares encontraram os pequenos em desespero.

Diante da situação, os policiais precisaram arrombar a porta da casa, constatando que não tinha nenhum adulto no imóvel. O Conselho Tutelar foi chamado e uma conselheira tutelar ficou responsável pelas crianças.

Enquanto a ocorrência era atendida, a mãe das crianças apareceu questionando a presença da PM em sua casa. Questionada sobre os pequenos estarem sozinhos, a mulher contou que trabalha das 14h até 00h, porém, ontem havia sido chamada para ir beber com os amigos em um bar das proximidades.

Por confessar o abandono de incapaz, a mulher acabou sendo presa e levada para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário). Segundo o site JP News, o Conselho Tutelar procura familiares próximos, que se enquadre no perfil mínimo que possa garantir a integridade das crianças para que possam ficarem responsáveis, como pai, avós ou tios.

