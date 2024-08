Mulher esfaqueia o marido durante briga em Campo Grande

Homem, de 26 anos, foi esfaqueado pela companheira, de 21 anos, durante o final da manhã desta sexta-feira (16), na Rua Ribeirão Pires, região do Jardim Novos Estados, em Campo Grande.

Conforme as informações apuradas pelo JD1, o casal veio da cidade de Cuiabá (MT) para Campo Grande há algum tempo. Com histórico de brigas, a jovem já tem até mesmo medidas protetivas contra o companheiro.

No entanto, os dois continuam juntos. Em mais um episódio de desentendimento, a mulher usou uma faca para atacar o marido. Por sorte, o corte foi superficial, não causando maiores ferimentos na vítima.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, prestando os primeiros atendimentos à vítima, que foi socorrida e levada para uma unidade de saúde.

Além do socorro, uma viatura da Polícia Militar também esteve no local, fazendo os primeiros levantamentos a respeito do caso.

