Mulher pula de carro em movimento durante briga com motorista em Três Lagoas

Uma mulher, ainda não identificada, ficou ferida após pular de uma caminhonete em movimento durante a terça-feira (10), no bairro Vila Nova, em Três Lagoas, cidade localizada na região Leste de Mato Grosso do Sul.

As testemunhas contam que a mulher estava no banco do passageiro, quando, ao chegar no cruzamento das ruas Júlio Viegas com a Rua Generoso Siqueira, pulou do veículo. Conforme o site RCN 67, a vítima relatou aos bombeiros que estava discutindo com o motorista do veículo antes do acidente.

Quando a mulher caiu da caminhonete, o motorista tentou forçá-la a entrar novamente, mas foi impedido por populares.

Com a queda, a mulher sofreu algumas escoriações e foi levada consciente e orientada para uma unidade de saúde.

O caso esta sendo investigado pelas autoridades policiais.

