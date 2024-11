Mulher some ao nadar no Rio Dourado, em Fátima do Sul

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, está sendo procurada pelas equipes do Corpo de Bombeiros após sumir nas águas do Rio Dourado, em Fátima do Sul. O desaparecimento teria acontecido na noite de sexta-feira (15).

Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local, fazendo as buscas iniciais pela mulher, mas até o momento não tiveram sucesso. As buscas precisaram ser encerradas por conta da escuridão da noite.

Já nas primeiras horas da manhã de hoje, os militares retomaram as operações de buscas.

