Natural de São Paulo, homem morre dentro de carro em Bonito

Felipe Ortiz, de 35 anos, foi encontrado morto durante o começo da tarde de quinta-feira (9), na área central da cidade de Bonito. Ele estava dentro de um carro.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Jardim MS News, o Coro de Bombeiros foi acionado após populares avistarem o corpo e notarem que o homem estava ‘desmaiado’ dentro do veículo, que estava completamente fechado.

Diante militares abriram o carro que estava destrancado e constataram que Felipe estava sem sinais vitais. Outro detalhe importante é que o automóvel não pertence a vítima e o proprietário disse não saber quem é o homem.

A Polícia Civil e a Perícia Técnica estiveram no local, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso.

De acordo com testemunhas, o homem é natural do Estado de São Paulo, familiares da vítima virão para Mato Grosso do Sul para buscar o corpo que será velado e sepultado em seu local de origem. O caso foi registrado como morte a esclarecer.

