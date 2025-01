Padrasto leva 30 pontos na cabeça após ser esfaqueado pelo enteado em Campo Grande

Homem, de 58 anos, foi esfaqueado na cabeça e no rosto pelo enteado, de 28 anos, após uma discussão banal em meio a bebedeira que durava horas em uma residência, no Jardim Campo Nobre, em Campo Grande, na tarde desta quarta-feira (1°). A vítima levou cerca de 30 pontos na região afetada.

A vítima está internada na Santa Casa. O hospital informou a Polícia Militar sobre a situação envolvendo o homem e a equipe se deslocou para coletar mais informações sobre o caso.

Ao chegar na unidade, iniciaram a conversa com o homem, que relatou que estava bebendo com o enteado desde às 11h desta quarta-feira, mas que por volta das 17h, houve a discussão entre eles por um motivo banal e em determinado momento, o padrasto pisou com força em um dos dedos do pé do enteado.

Por conta disso, o rapaz pegou uma faca e golpeou várias vezes o padrasto, atingindo a região da cabeça e do rosto. Um vizinho escutou a confusão e socorreu a vítima, levando-a até a unidade hospitalar, onde precisou passar por um procedimento no qual foi necessário aplicar 30 pontos na região afetada.

Apesar da situação, o padrasto não pretende registrar uma ocorrência contra o enteado, pois entendeu que moram no mesmo local e estavam bebendo há horas. Contudo, a polícia encaminhou a situação para a delegacia em virtude da vítima ter levado muitos pontos.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

