Polícia apreende cerca de 293kg de cabelo humano durante fiscalização na MS-276

Cerca de 293 quilos de cabelo humano foram apreendidos pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira), durante a manhã desta terça-feira (23), na MS-276, área rural de Deodápolis.

Conforme as informações policiais, a equipe estava fazendo fiscalização na rodovia quando abordaram os condutores dos veículos Renault Sandero branco e Fiat Argo preto.

Durante a vistoria constatou-se o carregamento do material que, de acordo com as notas fiscais apresentadas divergiam quanto ao peso declarado, bem como data vencida.

A ocorrência foi registrada e entregue na Receita Federal em Ponta Porã, sendo o valor estimado do produto apreendido em mais de R$ 3 milhões.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também