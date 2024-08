Polícia prende dois por maus-tratos após encontrar cachorro enforcado e resgatar animais

Duas pessoas, de 20 e 30 anos, foram indiciadas e presas por maus-tratos aos animais durante esta semana na cidade de Amambai.

Conforme as informações policiais, a primeira prisão aconteceu durante a segunda-feira (19), quando voluntários da ONG Adote um Campeão de Quatro Patas denunciou que dois cachorros de pequeno porte se encontravam em situação de abandono e em condições insalubres.

Diante da situação precárias dos animais, a equipe policial foi até o local e identificou o homem, de 30 anos, como proprietário da residência e tutor dos cachorros. Para as autoridades, ele contou que estava prestando assistência aos cachorros, no entanto, diante dos indícios de maus-tratos, ele acabou sendo preso em flagrante.

Já nesta quinta-feira (22), uma denúncia foi realizada junto a Polícia Militar Ambiental. Neste caso, um cachorro de porte médio foi encontrado morto por enforcamento.

No local, as equipes encontraram o rapaz, de 20 anos, que seria proprietário da residência e tutor do animal. Em vistoria ao imóvel, os policiais militares encontraram outro cachorro de pequeno porte preso em um dos quartos, em condições insalubres.

Ao ser questionado sobre os fatos, ele afirmou que prestava assistência aos animais a cada dois dias, tendo em vista que não morava no local. No entanto, quando a equipe policial se deslocou até a residência onde o rapaz mora atualmente, os policiais encontraram outro cachorro de pequeno porte preso em um banheiro, também em condições insalubres. Diante dos fatos, ele foi preso em flagrante e conduzido a delegacia.

De acordo com a médica veterinária Drª Patrícia Kely, que deu assistência aos animais resgatados, os cães apresentavam estado de caquexia, desidratação, presença de ectoparasitas como pulgas, carrapatos e ácaros (sarna), além de infecções e anemia.

foram resgatados e ficaram aos cuidados da ONG e posteriormente serão colocados para adoção.

